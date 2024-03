Każdy może przyjść do Zameczku na Zabobrzu i zobaczyć, jak urządził się w nim ODK. Zagrają Wolna Grupa Bukowina i orkiestra kameralna

Zameczek, czyli willa Erfurta dla ODK

Willę zbudował około 1902 roku niemiecki przemysłowiec Max Erfurt, właściciel papierni w Strupicach (obecnie ulica Wiejska w Jeleniej Górze). Budynek otaczał półtorahektarowy park. Architektem był Alfred Demel, który m.in. zaprojektował miejski teatr w Jeleniej Górze.

Tuż po wojnie willa stała się mieszkaniem dla robotników. W latach 70. XX wieku planowano tu urządzić pokazowy hotel z basenem. Nic z tego nie wyszło. Budynek niszczał i uratowała go od ruiny Politechnika Wrocławska. Przez wiele lat była tu siedziba Zakładu Badawczo-Wdrożeniowego Politechniki Wrocławskiej. Mieściła się tu biblioteka naukowa.

W 1984 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Miejscowi nazywali go "zameczek" i takie określenie funkcjonuje do dzisiaj.

W 2011 roku "zameczek" przejął od Politechniki Wrocławskiej samorząd jeleniogórski. Wyremontował budynek i oddał go w ręce Osiedlowego Domu Kultury. W odrestaurowanych pomieszczeniach będą pracownie dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.