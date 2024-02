ODK wyprowadza się z "blaszaka" na Zabobrzu i przenosi do Zameczku, czyli willi Maxa Erfurta. Kiedy ruszą zajęcia w nowym miejscu? Alina Gierak

W ODK na Zabobrzu działa ponad 20 pracowni dla dzieci i dorosłych. Między innymi działa szkoła baletowa dla dzieci Akademia Baletu Zobacz galerię (5 zdjęć)

"Blaszak"czyli budynek przy ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego na jeleniogórskim Zabobrzu od dawna był za ciasny, niewygodny i przestarzały do tego, by prowadzić w nim zajęcia z dziećmi i dorosłymi. A w Osiedlowym Domu Kultury jest ich sporo. Od brydżowych, jogowych i plastycznych grup seniorskich po zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne i baletowe dla dzieci. W połowie marca ODK rozpocznie przeprowadzkę z "blaszaka" do nowej siedziby? Co ze starym budynkiem?