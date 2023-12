Willa z XIX wieku odzyskała blask. W "zameczku" powstawały znane filmy

Koszt inwestycji to ponad 17 milionów złotych (w tym ok. 11 mln zł dofinansowania) i po drodze nie obyło się bez przeszkód. W zabytkowej willi odkryto m.in. freski, które odrestaurowano. Był też kłopot z pierwszym wykonawcą, z którym rozwiązano umowę i ogłaszano przetarg na dokończenie prac. Ostatecznie udało się i w 2024 roku Osiedlowy Dom Kultury zyska nową siedzibę, bowiem obecnie funkcjonuje w tzw. blaszaku, gdzie na wynajętych powierzchniach od spółdzielni mieszkaniowej, ma wiele ograniczeń.

Willa została wybudowana około 1902 roku dla niemieckiego przemysłowca - Maxa Erfurta, który był właścicielem papierni w Strupicach (aktualnie ul. Wiejska w Jeleniej Górze). Obiekt wraz z otaczającym go parkiem mieścił się pośród łąk, pól uprawnych i drzew. Dzisiaj jest to centrum Zabobrza - najbardziej zaludnionego osiedla w Jeleniej Górze.

Nowa jakość Osiedlowego Domu Kultury

Do dyspozycji ODK będzie wiele pomieszczeń biurowych, warsztatowych, tanecznych, a nawet "widowiskowa" do 100 miejsc.

Władze miasta zapowiadają, że na początku przyszłego roku zorganizują Dzień Otwarty w nowym ODK, aby każdy chętny mieszkaniec mógł obejrzeć obiekt po remoncie. Co ważne, dom kultury jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami - dysponuje widną od poziomu -1 niemal do samej góry (z wyłączeniem wieży).