Sebastian Piórecki i jego "Cza-cza z Karpacza" robią furorę po programie "Mam talent!" Prokop, Wieniawa ,Chylińska szaleli na scenie

"Cza-cza z Karpacza" porywa jurorów

Sebastian Piórecki i "Cza-cza z Karpacza"

Kim jest Sebastian Piórecki?

Poza tym pojawił się m.in. na nagraniach piosenki grupy Hurt, a także grał na gitarze na albumie duetu Sokół&Pono. Wraz z perkusistą De Mono nagrał album, ale był także uczestnikiem m.in. 2. edycji "Śpiewajmy razem. All Together Now" (wykonał tam piosenkę "Peggy Brown"). W 2022 roku wygrał program "Szansa na sukces", wykonując utwór "Chodź, przytul, przebacz".

Na jednej scenie występował min. z : Marylą Rodowicz, Natalią Kukulską, Kubą Badachem , Pawłem Kukizem, Adamem Sztabą , Andrzejem Grabowskim , Maciejem Sthurem Uczestniczył w projekcie "Never Go Away" C- Boola , grając na gitarze w teledysku, który osiągnął 51 milionów wyświetleń. Jego kompozycja "Brat śpiewa siostrze" osiągnęła ponad 6 milionów odtworzeń.