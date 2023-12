Stanisław Bareja, reżyser kultowych filmów, związany z Jelenią Górą, obchodziłby dzisiaj 94. urodziny. Zawsze pamiętał o naszym mieście

Stanisław Bareja chodził do "Żeroma" w Jeleniej Górze. Jak to wspominał?

Kultową scenę z kamykiem z filmu "Miś" zna każdy. Ale nie każdy wie, że reżyser świadomie nawiązał do miasta, w którym spędził nastoletnie lata. Pisze o tym jego córka Katarzyna Bareja w książce "Żaby w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy".

Stanisław Bareja mieszkał w Jeleniej Górze w latach 1947- 49. Jego ojciec prowadził tu zakład wędliniarski, a potem pracował w Państwowych Zakładach Przemysłu Mięsnego. Tu zdarzyła się pierwsza sytuacja, którą dzisiaj określilibyśmy „jak z filmu Barei”. Ojciec Stanisława miał zgodę władz na produkcję wędlin, ale nie mógł sprzedawać ich z żadną marżą. - A z czego mam wyżywić rodzinę? - pytał oburzony dziadek liście do Bolesława Bieruta – pani Katarzyna przytacza jedną z wielu rodzinnych anegdot.

Jeleniogórska, rodzinna tragedia Barejów

W Cieplicach Śląskich, w stawie utopił się młodszy brat Stanisława. Ojciec uciekł po tej tragedii w książki. Czytał non stop i to bardzo różne wydawnictwa, a do tego różnorodne czasopisma - czytamy w książce pani Katarzyny.