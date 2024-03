Z prywatnych środków odbudowują XIV-wieczny zamek, kamień po kamieniu. To będzie perełka Dolnego Śląska Przemysław Kaczałko

Wielu turystów doskonale zna Zamek Czocha w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku. To tam kręcono ujęcia m.in. do Wiedźmina, teledysk nagrała Sylwia Grzeszczak („Księżniczka”), a niedawno odwiedził go Ed Scheeran. W okolicy jest jeszcze kilka ciekawych obiektów, a jeden z nich przybliżymy. W tej samej gminie warto odwiedzić Zamek Świecie, który prywatni właściciele odbudowują kamień po kamieniu, z własnych środków.