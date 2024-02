Administrator w parafii w Lubomierzu. Poprzedni proboszcz został zawieszony przez biskupa. W tle intymne kontakty z parafianką

Ksiądz odrzuca oskarżenia i kieruje sprawę do sądu cywilnego

Administrator w parafii w Lubomierzu

Na stronie internetowej parafii nie ma poza tym innego śladu tej bulwersującej ludzi historii. Ks. Andrzej Łuczyński znajduje się w spisie proboszczów, którzy pracowali w poprzednich latach w parafii. W Lubomierzu był od 2022 roku do 2024 roku. Ze strony zniknęło jego oświadczenie, które zamieścił 4 stycznia, zaraz po zawieszeniu go przez biskupa.

- czytamy na stronie lubomierskiej parafii. Ks.Erwin Jaworki doskonale zna parafię w Lubomierzu, bowiem był jej proboszczem do 2022 roku. Kancelaria parafialna została także przeniesiona, czasowo, do Jeleniej Góry.

Oznacza to, że do czasu ustanowienia dla parafii proboszcza, opiekę duszpasterską będzie sprawował ksiądz Erwin oraz jego księża współpracownicy.

Dlaczego zawieszono w obowiązkach proboszcza z Lubomierza

Ks. Andrzej Łuczyński osobiście poinformował parafian o zawieszeniu go w czynnościach proboszcza parafii w Lubomierzu za rzekome intymne kontakty z parafiankami.

Zostałem poinformowany, że przeciw mojej osobie toczy się postępowanie kanoniczne - wyjaśniał w liście do parafian ks. Łuczyński.

Kiedy można zawiesić proboszcza w obowiązkach

Jak wyjaśniał ks. Andrzej, podstawą do zawieszenia go w obowiązkach było oskarżenie o intymne kontakty z kobietami w parafii. Oskarżenie skierowało małżeństwo Monika i Roman R. On był organistą w parafii.