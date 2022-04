Budniki zostały założone przez uciekinierów religijnych. Wioska już nie istnieje. Tu przez 113 dni nie świeci słońce

Budniki, czyli wieś, której już nie ma

Osada położona na zachodnim zboczu Kowarskiego Grzbietu dziś stanowi część Karpacza i Kowar. Oddziela je potok Malina. Dawniej znajdowała się tu szkoła i schronisko turystyczne "Forstbaude". Po wojnie, głównie z uwagi na panujące tu warunki (od listopada do marca nie ma tu słońca), liczba mieszkańców malała aż we wsi nie pozostał nikt, a jej zabudowania zaczęły popadać w ruinę. W latach 50-tych ubiegłego wieku plądrowano ten teren w poszukiwaniu rud uranowych. Do dziś podziałaniach górników pozostała sztolnia.

Jeszcze przed II wojną światową mieszkańcy obchodzili święta pożegnania (listopad) i powitania (marzec) słońca, a to dlatego, że przez 113 dni w roku nie dociera do tego miejsca światło słoneczne. Tradycja została wskrzeszona przez lokalnych społeczników, którzy dwa razy w roku spotykają się w dawnych Budnikach, żeby celebrować święto.