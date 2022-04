Automobilowe zagłębie rośnie w Jeleniej Górze? O miłośnikach klasyków i zabytków jest coraz głośniej Justyna Orlik

Królewskie Towarzystwo Automobilowe to miłośnicy samochodów, którzy nie tylko otworzyli muzeum w centrum miasta, ale organizują cykliczne imprezy dla amatorów starych aut. W weekend spotkali się we Frydlancie i odwiedzili zaprzyjaźnione muzeum w Libercu, żeby wieczorem powymieniać się doświadczeniami w Zachełmiu. Do wakacji planują zorganizowanie dwóch dużych wydarzeń: wyścigi Ferrari i zlot klasyków. Będzie się działo!