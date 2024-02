Zderzenie samochodów w Jeleniej Górze. Policja ustaliła szczegóły i apeluje do kierowców: patrzcie na znaki!

Do zderzenia samochodów osobowych doszło na skrzyżowaniu ul. Wincentego Pola z Al. Solidarności. To miejsce, gdzie dość często dochodzi do stłuczek i kolizji. Tym razem pierwszeństwa 70-letniej kierującej samochodem marki Renault nie ustąpił 44-letni kierowca Toyoty.

Mężczyzna jechał w kierunku Wrocławia. Zdarzenie wyglądało bardzo niebezpiecznie, a dwie pasażerki toyoty trafiły do szpitala. Na szczęście nic poważnego im się nie stało, dlatego zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową, a winny został ukarany wysokim mandatem.

- Dlatego apelujemy, aby zdjąć nogę z gazu w mieście, jechać ostrożniej i przede wszystkim patrzeć na znaki. Miejscowi za często jeżdżą na pamięć, a przyjezdni nie patrzą na nie - mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

