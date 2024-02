Dobra wiadomość dla turystów. Powiat Karkonoski wyremontuje drogę za 60 mln zł

To największa w historii inwestycja drogowa w powiecie karkonoskim - podkreślił Krzysztof Wiśniewski , starosta karkonoski. - W przyszłym tygodniu wybrany zostanie wykonawca, któremu zlecona zostanie do przygotowania dokumentacja projektowa dla wskazanych odcinków drogi, a rozpoczęcie prac na tym terenie planowane jest już na wiosnę - tak, aby wszelkie prace zakończyły się przed końcem roku - dodał starosta.

W sumie ma zostać wyremontowane ponad 20 km drogi, którą wielu turystów przemierza jadąc między Szklarską Porębą a Karpaczem

Udało się doprowadzić do tego, że znalazły się pieniądze na drogę. To nie tylko droga, ale też rondo w Ścięgnach, gdzie zdarzały się wypadki śmiertelne - dodał Jerzy Pokój .

Gmina Podgórzyn też będzie inwestować

Zlecamy dokumentację projektową na ten cel. Pierwszym etapem będzie budowa ciągu pieszo-rowerowego od Podzamcza do Szkoły im. Orła Białego w Podgórzynie. Od przystanku autobusowego w Marczycach będzie też realizowany ciąg pieszo rowerowy do planowanego ronda w Marczycach. Kolejnym etapem będzie ciąg pieszo-rowerowy od ronda do skrzyżowania z drogą na Sosnówkę, Staniszów, Miłków, który zrobimy we współpracy z właścicielem Lake Hilla - powiedział Mirosław Kalata.