Rada Powiatu Karkonoskiego przyjęła budżet na 2024 rok. Niemal 70 milionów złotych na inwestycje

To budżet rekordowy - nigdy wcześniej nie zapisaliśmy tak wielu środków na wydatki majątkowe (inwestycyjne). To przede wszystkim drogi, a to ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Bardzo mnie cieszy, że pozyskaliśmy blisko 50 mln zł środków zewnętrznych na inwestycje. Oczywiście zachowujemy Powiatową Komunikację Karkonoską - to niezwykle ważne dla mieszkańców, będzie sporo środków dla osób starszych i niepełnosprawnych - powiedział Krzysztof Wiśniewski, starosta karkonoski.