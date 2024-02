Dolina Pałaców i Ogrodów: Powiat Karkonoski wyremontuje ważny odcinek drogi

Kierowcy przemierzający drogę z Jeleniej Góry do Łomnicy w gminie Mysłakowice, przez lata musieli omijać liczne dziury w drodze, jednak kilka lat temu w stolicy Karkonoszy zdecydowano się na remont drogi przy Osiedlu Łomnickim. Do naprawy pozostał niewielki fragment do granicy z gminą Mysłakowice oraz odcinek należący już do powiatu karkonoskiego.

Miasto Jelenia Góra w listopadzie ubiegłego roku przeprowadziło przetarg na swój odcinek i wybrano wykonawcę. Za kwotę 1 098 930,95 zł zrobi to Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Jak się dowiedzieliśmy, jest to skoordynowane z inwestycją powiatu, więc remont będzie się odbywać w podobnym czasie (wykonawca ma 6 miesięcy).

Starosta powiatu karkonoskiego podpisał umowę z firmą Urbit Michalik sp. z o.o., która wyremontuje 1,5 km drogi za kwotę 2 384 928,70 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (2 mln zł). Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na zakończenie prac, ale jak zapowiada - będzie chciał zdążyć przed następną zimą.