Marszałek zapewnia - w czerwcu wrócą pociągi do Karpacza. Burmistrz z ofertą komunikacji miejskiej dla przyjeżdżających koleją

To dobra wiadomość dla mieszkańców Karpacza, dolnoślązaków i turystów. Odcinek z Jeleniej Góry do Mysłakowic to koszt ok. 20 mln zł, a Mysłakowice – Karpacz kolejne 27 mln zł – powiedział na wstępie Cezary Przybylski, który przypomina, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przejął od PKP PLK 20 odcinków, na które przywraca kolej po kilku dekadach. – W przypadku Karpacza i innych kurortów zależy nam, żeby jak najmniej samochodów było na drogach. W każdym kurorcie jest problem z parkingami, a druga kwestia to ochrona powietrza – im mniej samochodów, tym mniej spalin. Poza tym to dostęp mieszkańców do szkół, pracy - dodał marszałek.