Pociągi wkrótce wrócą po 24 latach. Co z obskurnym budynkiem dworca kolejowego w Mysłakowicach?

Jak powiedział wójt gminy Mysłakowice, wkrótce jedna ze spółek PKP ogłosi przetarg na sprzedaż budynku po dworcu kolejowym, ale jeśli nie znajdzie się chętny - gmina ma plan B.

Chcemy przeznaczyć na to środki z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Jeżeli nie znajdzie się prywatny inwestor, to gmina zajmie się tym tematem i będzie rewitalizować dworzec - powiedział Michał Orman. - Jeżeli PKP przekaże nam budynek na cele transportowe, będzie musiała tam być obsługa pasażerów kolei, a do tego znajdziemy miejsce na informację turystyczną, czy małą galerię. Nie zagwarantuje w tej chwili, co tam będzie, ale chcemy tę inwestycję zrealizować - dodał wójt gminy.