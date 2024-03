Nie klikajcie w mejla wzywającego do zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. To próba wyłudzenia ostrzega Główny Inspektorat Transportu

Urząd podkreśla, że GITD nie wysyła wezwań do zapłaty kary drogą elektroniczną.

Korespondencja w przypadku wykroczeń zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących prowadzona jest w formie tradycyjnej (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub za pośrednictwem elektronicznego biura obsługi klienta eBOK CANARD. - czytamy w komunikacie GITD.

Każdemu mandatowi przypisany jest odrębny numer rachunku bankowego i na ten rachunek należy go wpłacać. Płatności należy dokonać za pośrednictwem banku, poczty lub bankowości elektronicznej. GITD nie wysyła linku do zapłaty kar nałożonych w drodze mandatu karnego.

Takie wiadomości są próbą wyłudzenia danych lub pieniędzy.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych użytkownika, na przykład logując się na jego konto bankowości internetowej, zaleca się podjęcie następujących kroków - jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem, zmienić hasło do bankowości internetowej, a jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie policji.