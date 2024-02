Nowy ambulans uszkodzony - kolizja na ul. Grunwaldzkiej

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z wjazdem na teren Leclerca.

W ambulansie znajdowali się nasi ratownicy medyczni, bez pacjenta - nasi medycy jechali w kodzie alarmowym do pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia. Cała sytuacja będzie analizowana przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze. Dziękujemy również za pomoc na miejscu zdarzenia Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - informuje Pogotowie Ratunkowe.

Jeleniogórskie Pogotowie zakupiło dwa ambulanse marki Mercedes, o zabudowie kontenerowej, która pozwala na przewożenie większej ilości sprzętu. Koszt inwestycji to 2 154 275,86 zł, z czego 1 500 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a 654 275,86 zł to wkład własny Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Obszarem działania PR JG są: miasto Jelenia Góra, powiat karkonoski, powiat lubański, powiat lwówecki i powiat kamiennogórski.