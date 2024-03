Do Janowic Wielkich będziemy dojeżdżać autobusem, bowiem tunel kolejowy w Trzcińsku zostanie zamknięty. Jak długo potrwają utrudnienia?

22 kwietnia zamkną tunel w Trzcińsku

Remont tunelu w Trzcińsku

Oddany do użytku został w roku 1867, co czyni go jednym z najstarszych tuneli kolejowych w Polsce. Obiekt wykonany od samego początku jako dwutorowy, o długości 293 m. Był jednak zbyt wąski i przepisy nie pozwalały na to, by zmieściły się dwa pociągi. Trzeba było czekać, by przejechał ten z przeciwnej strony. To wydłużało podróż.

W marcu 2023 roku ruszyła przebudowa obiektu. Prace prowadzono tak, by podczas większości robót, nie zatrzymywać ruchu pociągów. Tylko dwa razy pasażerowie musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej z Jeleniej Góry do Janowic Wielkich.

Nowoczesna maszyna „TEM” poszerzyła obiekt do wymaganych rozmiarów - z ok.8,3 metrów do ponad 11 metrów.

I teraz mogą bezpiecznie przejeżdżać tędy dwa pociągi.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na przebudowę tunelu blisko 130 mln zł netto (środki budżetowe i z dokapitalizowania). Koniec remontu planowany jest na II kwartał tego roku.