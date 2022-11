Dzisiaj (19 listopada 2022) ustawisz za darmo światła w samochodzie. Sprawdź, gdzie zrobisz to w Jeleniej Górze

Gdzie sprawdzisz ustawienie świateł w Jeleniej Górze?

Akcja „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”

Akcja darmowego ustawiania świateł w samochodach trwa dzisiaj w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku przystąpiły do niej niektóre stacje diagnostyczne we Wrocławiu, Lubinie, Dzierżoniowie i Jeleniej Górze. W całej Polsce udział bierze 1300 stacji.

To trzecia tura darmowego sprawdzania oświetlenia. Poprzednie odbyły się w październiku. Kierowcy będą mogli jeszcze 3 grudnia 2022 podjechać do wskazanych stacji i skontrolować światła. Odpłatnie taka usługa kosztuje ok. 20 złotych.