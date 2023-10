Elżbieta Witek, Robert Kropiwnicki, Marzena Machałek i Zofia Czernow mają tysiące głosów poparcia w okręgu jeleniogórskim. Kto najwięcej? Alina Gierak

Choć nie policzono jeszcze wszystkich głosów, to już widać, który z kandydatów do Sejmu w okręgu jeleniogórsko-legnickim ma największe poparcie. Rekord może pobić Elżbieta Witek z PiS, marszałek Sejmu i "jedynka" w okręgu jeleniogórsko-legnickim. Kandydatka zdobyła już 46 tysięcy głosów. A to są nadal wyniki cząstkowe. Dobrze sobie radzą także posłanka PiS Marzena Machałek oraz kandydaci Koalicji Obywatelskiej Zofia Czernow oraz Rafał Kropiwnicki. Ile mają teraz głosów?