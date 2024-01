Ferie to doskonała okazja by wejść z dziećmi do czołgu lub dowiedzieć się kogo zamknięto w zamku Bolków. Ferie w muzeum nie są nudne

Od 16.01 do 9.02. 2024 - warsztaty "Maska Karnawałowa". Koszt warsztatów - 15zł/os. Materiały są na miejscu.

Od 13.02 do 29.02 pełne ekspresji warsztaty "Zimowe Obrazki Malowane na Szkle". Grupy zorganizowane od godz. 9.00 do 12.00, osoby indywidualne od godz. 13.00 do 15.30. Koszt warsztatów - 15zł/os. Materiały są na miejscu.

Rezerwacje oraz szczegółowe informacje dotyczące warsztatów:

tel: 75 645 50 89, e-mail: [email protected]