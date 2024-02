Gangster, który był legendą dolnośląskiego półświatka, popełnił samobójstwo w chwili próby zatrzymania go przez policję

CBŚP przekazało, że do próby zatrzymania "Lelka" doszło dzisiaj (6.02) nad ranem we Wschowie (woj. lubuskie). Policjanci działali na polecenie wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, która prowadziła śledztwa w sprawie zabójstw. Doszło na przełomie lat dziewięćdziesiątych i początku XXI wieku na dolnośląskim pograniczu Czech, Niemiec i Polski.

W chwili, gdy funkcjonariusze z zespołu specjalnego próbowali dostać się do mieszkania mężczyzny, wewnątrz budynku padły strzały. Policjanci zastali w lokalu postrzelonego człowieka i ujawnili broń palną. Natychmiast rozpoczęli reanimację, którą kontynuowali ratownicy medyczni z pogotowia. Niestety, pomimo niezwłocznie udzielonej pomocy, mężczyzny nie udało się uratować - czytamy w komunikacie CBŚP na Twitterze.

O zdarzeniu poinformowano Wydział Kontroli CBŚP, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz miejscową prokuraturę i policję. Śledczy będą ustalać wszystkie okoliczności tej tragedii.