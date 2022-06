Huta Julia w Piechowicach - kryształowe królestwo w sercu Karkonoszy! Zobacz jak rodzi się prawdziwy kryształ

Huta Julia w Piechowicach historia

Huta Julia w Piechowicach to jeden z ostatnich producentów szkła kryształowego w Polsce. W 1866 roku Franz Heckert rozpoczął działalność Huty istniejącej do dzisiaj. Na początku był to zakład zdobienia szkła specjalizujący się w obróbce części do żyrandoli i produkcji luster kryształowych. Pierwsze piece hutnicze zostały uruchomione pod koniec XIX wieku. Huta świetnie radziła sobie na rynku do czasu wybuchu I wojny światowej.

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną i brak rąk do pracy ratowano sytuacje przerywając produkcję niekiedy na długie miesiące. W celu wzmocnienia swojej pozycji w ciężkich powojennych latach w 1923 roku Huta Franza Heckerta łączy się z dwoma innymi. Jo-He-Ky AG połączenie hut z Piechowic, Szklarskiej Poręby i Sobieszowa funkcjonowały one pod wspólną nazwą handlową Josephine. Kryształy produkowane pod nazwą Josephine były najbardziej rozpoznawalnym produktem z Petersdorfu - dzisiejszych Piechowic.

Krystalium - część z wystawą dotycząca historii szkła kryształowego Eliza Ciepielewska

W czasie II wojny światowej Jo-He-Ky AG należało do kartelu gospodarczego z siedzibą w Dreźnie. Przestawiono się na produkcję asortymentu potrzebnego w gospodarce wojennej np. produkowano szklane opakowania konserwowe. Huta Julia przetrwała wojnę ciekawostką jest fakt, że w latach 1939-1945 nie korzystała z pracy robotników przymusowych.