Jak nadać nowe życie starym budynkom? O tym w Jeleniej Górze będą rozmawiać m.in. deweloperzy i zarządcy. Udział w konferencji jest darmowy Alina Gierak

W Jeleniej Górze 30 maja 2023 roku dyskutować będą między innymi o rewitalizacji miast na Dolnym Śląsku Jelenia Góra Nasze Miasto

Co zrobić, by nieruchomości były postrzegane jako wartość, a nie jako problem do zagospodarowania? Jak je przekształcać, by odpowiadały na potrzeby obecnych i przyszłych najemców? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy konferencji Reaktywacja nieruchomości, która odbędzie się 30 maja 2023 roku w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Udział w niej jest za darmo. Wystarczy się zarejestrować. Program konferencji jest bardzo ciekawy. Przeczytajcie o nim poniżej.