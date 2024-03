Przegląd tygodnia z 17.03.2024 w Jeleniej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 10.03 do 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowania do Wielkanocy nabierają tempa. Kto zastanawia się nad prezentami od zajączka, szuka kulinarnych inspiracji lub chce zrobić przedświąteczne zakupy, może wybrać się na kiermasze. W regionie karkonoskim zaplanowano ich sporo. Sprawdźcie, gdzie będą i kiedy pojechać.

Już w najbliższą sobotę (16 marca) o godz. 17:00 w Jeleniej Górze dojdzie do pierwszego od 2015 roku, meczu o charakterze imprezy masowej. W ramach 21. kolejki III ligi (gr. 3) miejscowe Karkonosze podejmą Stilon Gorzów Wielkopolski. Zapowiadany jest udział kibiców gości, a fani biało-niebieskich również mocno mobilizują się na to spotkanie.

Już w najbliższy weekend (16-17 marca) w Jeleniej Górze odbędzie się Festiwal Roślin, czyli doskonała okazja do przedwiosennych zakupów, aby zadbać o swój dom i ogród. Impreza odbędzie się w hali przy ul. Złotniczej 12.

Zobacz galerię zdjęć kobiet z Jeleniej Góry, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę.