Dwa trupy, granaty i strzelanina. Sceny jak z hollywoodzkiego filmu kryminalnego rozegrały się w sądzie w Jeleniej Górze. Przypominamy je

Proces Czarnego w Jeleniej Górze

W pewnym momencie Czarny wyszedł do toalety. Wrócił na salę sądową z pistoletem, granatami i atrapami ładunku wybuchowego. Jak się potem okazało, miał je schowane w spłuczce.

Granaty na sali sądowej, strzelanina i dwa trupy

Mariusz M. podał po granacie i atrapie trotylu współoskarżonym Przemysławowi C. oraz braciom Jackowi i Grzegorzowi G. Grożąc granatami i pistoletem, gangsterzy wzięli za zakładników cały skład sędziowski, prokuratora i protokolantkę.

Przemysław C. i Jacek G. ocaleli. Potem zostali oskarżeni o próbę ucieczki i wzięcie zakładników.

Na korytarzu ogień otworzyli do nich antyterroryści. Mariusz M. zginął na miejscu. Grzegorz G. zmarł w szpitalu. Eksplodujący granat ranił trzech policyjnych komandosów. Lekko ranna została sędzia, której udało się uciec i schroniła się w jednym z pokojów. Świadek koronny zeznający przeciw kompanom, uratował się, skacząc przez okno.

Skąd broń i granaty wzięły się w sądzie?

Po strzelaninie od razu zamknięto sąd. Sala rozpraw i korytarz na pierwszym piętrze, na którym eksplodował granat, wyglądały jak pobojowisko. Do Jeleniej Góry skierowano specjalną komisję Komendy Głównej Policji. Mundurowi sprawdzali, kto jest odpowiedzialny za to, że oskarżeni wnieśli na salę Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze granaty i pistolet. Okazało się, że wnieśli ją mężczyźni, opłaceni przez Czarnego.

Półtora roku po strzelaninie w sądzie w Legnicy na ławie oskarżonych zasiadł Marek G., ówczesny adwokat Mariusza M. Jeleniogórskiemu adwokatowi prokuratura zarzuciła, że od 1999 do 2000 roku jako obrońca Mariusza M. przekazywał uwięzionemu klientowi telefony komórkowe, dostarczał mu narkotyki i pieniądze oraz że przekazywał pomiędzy przestępcami grypsy. Zdaniem prokuratury, adwokat zacierał w ten sposób ślady przestępstw i utrudniał postępowanie karne. Miał także namawiać gangsterów do ucieczki.

Czterej oskarżeni, którzy dostarczyli do sądu broń, przyznali się do winy i poprosili o dobrowolne poddanie się karze. Przestępcy z grupy Czarnego dostali surowe wyroki. Przemysław C. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Jacek G. na 13 lat.

