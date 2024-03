Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Jeleniej Górze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

W tym roku minie 6 lat, jak mieszkańcy Bogatyni czekają na otwarcie basenu miejskiego. Wielu już straciło nadzieję, ale inwestycja o wartości 20 milionów złotych ma być zalegalizowana i dokończona, co pochłonie kolejne 10 mln zł.

Dom Zdrojowy w Cieplicach Śląskich-Zdroju zmieni się nie do poznania. Po przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu, powstanie nowoczesne 5- kondygnacyjne sanatorium ze strefą zabiegową, hotelową i SPA. Generalnym wykonawcą jest firma ALSTAL Grupa Budowlana. Kiedy będzie gotowy nowy hotel uzdrowiskowy?

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.

Skejtek to 18. rzeźba na jeleniogórskim Szlaku Jelonków. Pojawił się na terenie zabobrzańskiej stanicy rowerowej, gdzie znajdują się: skatepark, pumptrack, miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw. Wkrótce w okolicy marketu Leroy Merlin powstanie też miejsce wypoczynku.