Zwycięskie zakończenie sezonu w wykonaniu koszykarek Wichosia. Utrzymały się na zapleczu Orlen Basket Ligi Kobiet

Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando jeleniogórzanek, które szybko prowadziły 8:0. Od stanu 15:8 miejscowe zdobyły w pierwszej kwarcie 15 punktów z rzędu, co przełożyło się na imponujący wynik po 10 minutach - 30:8. W kolejnych odsłonach gospodynie kontrolowały przebieg meczu, czasem zwiększając przewagę, czasem nieznacznie ją tracąc, ale nawet przez chwilę nie dały rywalkom marzyć o odwróceniu losów spotkania. Do odnotowania jest podwójny "dach" dla trenera ekipy z Rybnika (Adama Renera), którego w 3. kwarcie musiał zastąpić jego asystent (Grzegorz Korzeń). Warto też zwrócić na dokonanie Martyny Koc z Wichosia, która oprócz 29 punktów zanotowała 21 zbiórek.

Dla Wichosia to koniec sezonu. W poprzednim roku jeleniogórzanki jak beniaminek awansowały z 8. miejsca do play-off, a w obecnych rozgrywkach długo musiały walczyć o utrzymanie, co się udało.