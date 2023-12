Wichoś Jelenia Góra - Widzew Łódź: Kolejna porażka jeleniogórzanek. Fotorelacja

Mecz poprzedziła chwila ciszy pamięci Jacka Sałaputy - zmarłego 12 grudnia dziennikarza Muzycznego Radia z Jeleniej Góry, który często relacjonował wydarzenia sportowe i był pasjonatem koszykówki.

W pierwszej kwarcie lepiej spisywały się miejscowe. Oba zespoły kilkukrotnie zmieniały się na prowadzeniu, ale po 10 minutach gry było 22:18. W drugiej odsłonie na tablicy wyników coraz częściej widniał remis i właśnie rezultatem 37:37 zakończyła się pierwsza połowa.

Po zmianie stron od stanu 43:46 Wichoś zanotował przestój i zrobiło się 43:53, co zwiastowało problemy, ale przed decydująca kwartą przewaga przyjezdnych wynosiła 9 punktów (51:60), co w koszykówce jest do odrobienia. Koszykarki ze stolicy Karkonoszy "przespały" 5 minut ostatniej "ćwiartki" i zrobiło się 54:76, a na 2 minuty przed końcem było 58:82. Na osłodę goryczy porażki rezerwowe dołożyły kilka punktów dla ekipy Rafała Sroki i mecz zakończył się wynikiem 66:82.