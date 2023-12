Sudety - Pogoń: Walka z liderem tylko w pierwszej kwarcie. Zobacz zdjęcia

Pierwsza kwarta pozytywnie zaskoczyła miejscowych kibiców. Walka w szybkim tempie i przy niezłej skuteczności mogła się podobać. Tym bardziej miejscowi kibice mieli więcej powodów do zadowolenia, bowiem ich ulubieńcy prowadzili po 10 minutach 26:21. Jeśli ktoś w hali im. Mariana Koczwary miał nadzieję na sensację, w drugiej odsłonie został odarty ze złudzeń. Całkowita dominacja gości skutkowała wyraźnym prowadzeniem Pogoni do przerwy. Do szatni oba zespoły schodziły przy stanie 32:53.

Po zmianie stron nadal dominowali przyjezdni. Najwyższą przewagę prudniczanie mieli na początku czwartek kwarty (49:85). W końcówce meczu jeleniogórzanie nieco poprawili swój dorobek punktowy, ale i tak przegrali wysoko 75:103.

Miłym akcentem w przerwach meczu były występy grupy "Wesołe pompony", czyli uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze. Nie zabrakło też mikołajkowych paczek dla dzieci.