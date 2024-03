Gmina wybudowała basen za 20 milionów złotych. Nawet nie został otwarty! Po 6 latach od budowy ma zostać otwarty!

Pod koniec obecnej kadencji nowemu burmistrzowi udało się załatwić sprawę - obiekt doczeka się legalizacji i przebudowy, aby można było z niego korzystać po ponad 6 latach od wybudowania...

Częściowo budowano na działkach KOWR-u i to też zostało już uregulowane. Oprócz tego, że to była samowolka budowlana i nie pozostał nawet dziennik budowy, inwentaryzacja pokazała jak wiele jest nieprawidłowości. Basen zagraża życiu i bezpieczeństwu ewentualnych użytkowników, stąd musimy go przebudować. Wyłoniliśmy też inspektora kontaktu - powiedział Wojciech Dobrołowicz, burmistrz Bogatyni.