Mundurowi złożyli już przysięgę. Po ukończeniu kursu podstawowego trafią do swoich jednostek macierzystych w Jeleniej Górze i innych miast

Przysięga nowych policjantów

,,Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (...)” – m.in. właśnie te słowa w trakcie uroczystego ślubowania, wypowiedzieli nowi funkcjonariusze policji.

W garnizonie dolnośląskim przybyło 21 policjantek i 14 policjantów, którzy po kilkumiesięcznym szkoleniu podstawowym, trafią do służby w swoich jednostkach terenowych.

Akty ślubowania policjantom wręczył komendant wojewódzki policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na wyjątkowość tego dnia. Szef dolnośląskiego garnizonu zaznaczył, że od tego momentu młodzi funkcjonariusze są zobowiązani, by stać na straży bezpieczeństwa każdego obywatela naszego kraju, każdego jego mieszkańca, co stanowi niezwykły obowiązek, ale także wielki zaszczyt połączony z ogromną odpowiedzialnością.