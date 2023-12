Nowy radiowóz dla policji w Jeleniej Górze. W połowie - dar od samorządu

Otrzymany pojazd pozwoli policjantom realizować ustawowe zadania na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie - podkreślił insp. Leszek Zagórski, komendant KMP w Jeleniej Górze.

Dzisiaj (20 grudnia 2023 roku) na parkingu przy siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie związane z przekazaniem nowego pojazdu służbowego dla jeleniogórskiej komendy. Symbolicznie kluczyki do samochodu Komendantowi Miejskiemu Policji w Jeleniej Górze – inspektorowi Leszkowi Zagórskiemu przekazał Prezydent Jeleniej Góry – Jerzy Łużniak.

Pojazd został zakupiony w ramach sponsoringu ze wspólnych środków budżetu policji oraz ze środków miasta Jelenia Góra. Nowe auto różni się w codziennej obsłudze, od tych wykorzystywanych dotychczas przez funkcjonariuszy, w tym także w aspekcie emisji spalin do atmosfery. Pojazd wyposażony został w napęd hybrydowy 180 KM, napęd 4x4, co w znacznym stopniu poprawia właściwości jezdne w trudnych warunkach terenowych, automatyczną skrzynię biegów. Wartość zakupionego pojazdu to blisko 192 tysiące złotych.