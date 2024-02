Dwa ciała w mieszkaniu w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Odkrył je sąsiad zmarłych

Tragicznego odkrycia w mieszkaniu przy ul. Kamiennej w Piechowicach dokonał mężczyzna mieszkający po sąsiedzku. Zaniepokoiły go otwarte drzwi do mieszkania. Kiedy wszedł do środka zobaczył dwa ciała - mężczyzny i kobiety. Znajdowały się w różnych pomieszczeniach.

Jak potwierdza podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego o godz. 10:30. W mieszkaniu znajdowało się ciało 77-letniego mężczyzny i 52-letniej kobiety.

Na razie policja nie ujawnia, czy były to osoby spokrewnione. Na pewno nosiły różne nazwiska.

Jedna z hipotez zakłada, że mogło dojść do zatrucia czadem. Ale nie ma na to dowodów wprost. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. Dwa zawodowe z Jeleniej Góry i jeden Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach. Jednostka znajduje się niemal po sąsiedzku budynku, w którym doszło do dramatu.