W Jeleniej Górze powstanie 30 nowych mieszkań komunalnych. 10 milionów złotych dofinansowania z BGK

Całkowita wartość: 12 742 991,30 zł, Dofinansowanie wnioskowane: 10 194 393,04 zł (80%), wkład własny Miasta: 2 548 598,26 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach przedsięwzięcia utworzonych zostanie 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2149,60 mkw. W każdym z budynku znajdować się będzie 15 mieszkań usytuowanych na trzech kondygnacjach, w tym 12 lokali dwupokojowych oraz 3 lokale jednopokojowe - powiedział na konferencji prasowej Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.

Każde z mieszkań wyposażone będzie w zadaszony balkon lub naziemny taras. Na poddaszu znajdować się będą komórki lokatorskie dla wszystkich mieszkań, a na parterze pomieszczenie techniczne. W centralnej części każdego z budynków zaprojektowana jest klatka schodowa oraz platforma dostępna dla osób niepełnosprawnych, obsługująca

wszystkie kondygnacje wraz z poddaszem. W ramach zagospodarowania terenu, przy budynkach utworzony zostanie parking dla 32 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami, utwardzone dojścia do budynków, plac zabaw dla dzieci, teren zieleni w formie trawników, przyłącze kanalizacji sanitarnej z włączeniem do sieci, kanalizacja deszczowa z włączeniem do sieci, przyłącze wody z włączeniem do sieci wodociągowej, wewnętrzna linia zasilająca oraz oświetlenie zewnętrzne, kanalizacja teletechniczna bezprzewodowa, miejsce gromadzenia odpadów

stałych - informują władze miasta.