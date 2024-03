Medaliści i uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży przywitani przez Klub MKS Karkonosze Sporty Zimowe

MKS Karkonosze SZ Jelenia Góra zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobywając 191 punktów, a UKS 15 Jelenia Góra miejsce 2. (70,5 pkt.). To przełożyło się również na 1. lokatę województwa dolnośląskiego.

Prezenty od klubu i miasta otrzymali medaliści: Arkadiusz Trojga, Michał Gancarczyk, Witold Dutkowski, Konrad Żmurko, Karol Warzybok, Bartosz Dybalski, Mateusz Skoczeń, Wojciech Poręba (juniorzy i juniorki), Cyprian Dybalski, Łukasz Karaś, Katarzyna Sasak, Jakub Miksiewicz, Zuzanna Jędrzejczyk, Zuzanna Pieron (juniorzy młodsi i juniorki młodsze), a także zawodnicy UKS 15: Olga Górska, Adam Staworzyński, Martyna Starczewska, Alicja Danieluk. Wyróżniono również punktujących: Zuzanna Kołaczek, Adela Bryszewska, Zofia Golec, Julia Pieroń, Dorota Wawrzynowska, Sylwester Ejszrych, Magdalena Chmielewska, Maja Mandziej, Zuzanna Cal, Weronika Grzywińska, Karolina Daniluk, Klara Szczepaniak, Julian Kępiński, Jakub Ewertowski, Sylwia Strzelecka.

Było mnie stać na trochę więcej w jedynkach, ale z całokształtu jestem zadowolony. Saneczkarstwo to niesamowita przygoda, zwiedzanie świata i robienie czegoś, co się lubi. Można wiele zobaczyć i się nauczyć. To przygoda życia - wyznał Karol Warzybok, który zdobył złoto w dwójkach oraz brąz w jedynkach.