Jak przygotować się na listopadową wycieczkę w góry? Opowiada ratownik GOPR Karkonosze

Przygotowując się do listopadowej wyprawy w Karkonosze należy przede wszystkim zadbać o odpowiedni ubiór. Okres przejściowy w górach może nam zafundować prawdziwą karuzelę pogodą. W Karpaczu czy Szklarskiej Porębie możemy odczuwać przyjemne umiarkowane temperatury jednak w wyższych partiach gór możemy natknąć się na silny wiatr, deszcz oraz śnieg.

Trzeba dobrze ocenić swoją kondycję, wziąć ze sobą dobrą mapę papierową oraz prowiant na drogę. Należy wziąć pod uwagę aby na taka jesienną wycieczkę w Karkonosze wyjść ubranym odpowiednio do panujących warunków na szlakach.

Pod kątem odzieży należy uwzględnić to, że jest to miesiąc chłodny. Występują temperatury ujemne, mogą być wiatry, zazwyczaj najsilniejsze wiatry są jesienią i zimą. Wiatr w Karkonoszach zaczyna się rozpędzać o tej porze roku i w związku z tym należy uwzględnić to, że wiatr obniża temperaturę odczuwaną. Wiadomo, że w tym okresie przejściowym mogą pojawiać się również opady i deszczu i deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Trzeba się na to przygotować. W związku z takimi warunkami pogodowymi widzialność na szlakach również może być ograniczona. W partiach szczytowych gór mogą wystąpić niskie chmury, będzie mgła ograniczająca widzialność nawet do 30 metrów. - opowiadał o warunkach pogodowych ratownik GOPR Karkonosze Krzysztof Rajkowski