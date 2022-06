Janowice Wielkie: Szpital uroczyście otworzył wyremontowany oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Głównym założeniem budowy Parku Aktywnej Rehabilitacji było stworzenie pacjentom szpitala warunków, które wpłyną pozytywnie na przywrócenie ich sprawności fizycznej i psychicznej. Celem stała się realizacja współczesnych standardów technicznych oraz stworzenie lepszych warunków pobytu i leczenia osób z niepełnosprawnościami po udarach, wypadkach i innych urazach.

Dzięki inwestycji pacjenci mają możliwość kontynuowania aktywnej rehabilitacji i aktywnego wypoczynku również po zakończeniu zabiegów realizowanych w obecności fizjoterapeuty. Wartość inwestycji to ponad 1,1 mln zł pochodzących ze środków własnych szpitala, Budżetu Województwa Dolnośląskiego i środków PFRON.

Ostatnie dwa lata były dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich intensywne w zakresie prowadzonych działań inwestycyjnych. Sukcesywnie zmierzamy do poprawy warunków opieki medycznej w naszych marszałkowskich szpitalach. Dzięki modernizacji budynku szpitala zwiększył się komfort i bezpieczeństwo osób w nim przebywających. Bardzo ważnym aspektem jest to, że przestrzeń została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami