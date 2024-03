Otwarto punkt krwiodawstwa w Bolesławcu. Co to oznacza dla mieszkańców?

Koszt inwestycji i przystosowania pomieszczeń do działalności krwiodawstwa, wyniósł 600 tys. zł. Głównymi inwestorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Miasto Bolesławiec, powiat bolesławiecki, Gmina Bolesławiec, Gmina i miasta Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka - informuje RCKiK w Wałbrzychu.

To bardzo ważna inwestycja. Jak był stały punkt, to oddawano tu 1200-1400 litrów krwi, a wraz z jego likwidacją spadła do 500-600 litrów. Autobus przyjeżdżał raz na jakiś czas, a stały punkt będzie otwarty kilka dni w tygodniu - powiedział Roman Bodak, prezes Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy oddziale rejonowym PCK w Bolesławcu.