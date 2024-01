Nowy punkt krwiodawstwa w Jeleniej Górze. Inwestycja w centrum miasta za 2 miliony złotych

Przy ul. Krótkiej 1 w Jeleniej Górze otwarto nową siedzibę punktu krwiodawstwa należącą do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Pobór krwi w styczniu będzie możliwy w każdą środę, czwartek i piątek w godzinach od 8:00 do 12:30. Możliwe, że z kolejnych miesiącach - jeśli będzie taka potrzeba - punkt będzie otwarty 5 dni w tygodniu, ale RCKiK Wałbrzych będzie informować o tym na swojej stronie internetowej.

Koszt zakupu nieruchomości oraz adaptacja na punkt poboru krwi (poniesione przez RCKiK Wałbrzych) to 2 miliony złotych, z czego 1,6 mln zł to środki unijne. Do dyspozycji są trzy stanowiska poboru.