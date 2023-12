Jarmark świąteczny w Jeleniej Górze: Rzucili się na 1000 darmowych paczek

Za nami trzy dni polsko-czeskiego jarmarku bożonarodzeniowego w Jeleniej Górze. Szczególnie w weekend, w centrum miasta gromadziły się tłumy. Można było zakupić rękodzieła, wyroby gastronomiczne, a także odebrać prezenty.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty artystyczne dla dzieci, które odbywały się w ogrzewanej hali namiotowej. Ostatniego miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, które wykonywali uczniowie szkół podstawowych. Wyniki konkursu:

1. miejsce: szopka klasy 2a, SP 7 2. miejsce: szopka klasy 6m - SP11 3. miejsce: szopka klasy 6a - SP11.

Niedziela to również Miejska Wigilia, w ramach której chętnym wydawano ciepłe posiłki. Ponadto rozdano 500 paczek dla dorosłych i 500 paczek dla dzieci oraz kilkadziesiąt choinek. To kolejny rok, gdy władze miasta zdecydowały się wręczać prezenty i ludzie "rzucili się" na darmowe paczki, w których znalazły się m.in. słodycze i artykuły żywnościowe do przygotowania na święta. Nie brakowało chętnych na zdjęcie ze św. Mikołajem, a także występów na scenie, w tym koncert kolęd zespołu „Sybiraczki”. Kolejną atrakcją było przekazanie światełka betlejemskiego przez harcerzy z Hufca Karkonoskiego Związku Harcerstwa Polskiego.