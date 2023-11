Jelenia Góra w szalonych latach 80. XX wieku! Na ulicach duże fiaty i polonezy. Kto jeszcze pamieta takie miasto? ZDJĘCIA

Kolorowe lata 80. w Jeleniej Górze

Lata 80. to lata dzieciństwa i młodości dzisiejszych 40. i 50-latków. Wielu z nich do dzisiaj z rozrzewnieniem wspomina te czasy w Jeleniej Górze. Stolica Karkonoszy jakby ta sama, a jednak całkiem inna. Zobaczcie jak było gwarno i tłoczno na ulicach "Jelonki". Gdzie jeleniogórzanie chodzili na imprezy, na kawę, czy zakupy. Zobaczcie miasto i jego uliczki, wiele budynków zmieniło przeznaczenie, a po niektórych nie ma już śladu. Jesteśmy ciekawi, czy rozpoznacie wszystkie miejsca na zdjęciach. To będzie podróż sentymentalna, z wieloma tymi miejscami na pewno macie związane miłe wspomnienia. Zobaczcie zdjęcia.