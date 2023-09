Jelenie w Podróży: 17500 km autostopem przez Amerykę Południową. "Nie jesteśmy influencerami - jesteśmy poszukiwaczami przygód!"

Poznajcie młodych podróżników z Karkonoszy. Julię i Pawła, czyli Jelenie w Podróży. Podczas trwającej pół roku podróży po Ameryce Południowej przemierzyli cały kontynent od południa do północy. W wykonaniu tego zadania pomogło im aż 223 kierowców!

Autostopem przez Amerykę Południową

Jelenie w Podróży, czyli Julia Skibińska i Paweł Markowski to para młodych podróżników z Jeleniej Góry. Postanowili podjąć wyzwanie i przejechać Amerykę Południową tylko i wyłącznie autostopem. Podczas swojej podróży trwającej 170 dni przejechali cały kontynent od południa do północy. Pokonali 17500 km przy pomocy 223 kierowców.

Swoje przygody regularnie relacjonowali na Instagramie. Prowadzą również bloga podróżniczego. Porozmawialiśmy z Julią i Pawłem o tym jak wyglądała ich przygoda życia i czy polecają zwiedzanie świata autostopem.

Wywiad z Jeleniami w Podróży

Strona Podróży: Kiedy zaczęła się Wasza przygoda z autostopem?

Julia i Paweł: Wszystko zaczęło się 2 lata temu w listopadzie, bo wtedy postanowiliśmy porzucić naszą pracę i studia, odłożyć to wszystko na pewien czas. Może nawet na zawsze. (śmiech przyp. red.) Wyruszyliśmy w naszą pierwszą podróż. To była podróż do Włoch. Autostopem dojechaliśmy z Jeleniej góry na Sycylię. O tym właśnie między innymi piszemy na naszym blogu. To był taki sprawdzian czy ten sposób życia nam się podoba. Trwająca pół roku podróż przez Amerykę Południową obfitowała w niezwykłe przygody od przejażdżek quadem po noclegi "na dziko". Podróż autostopem to przygoda dla wytrwałych. Jelenie w Podróży Strona Podróży: Okazało się, że była to dla Was dobra decyzja…

Julia i Paweł: Zgadza się, no i później poszliśmy za ciosem. W kolejną podróż wylecieliśmy do Azji i do Tajlandii. Tam początkowo planowaliśmy spędzić parę miesięcy, zwiedzić całą Azję Południowo Wschodnią. Stanęło tylko na zwiedzeniu samej Tajlandii, bo w międzyczasie znaleźliśmy ofertę pracy na statku.

Strona Podróży: Jak wyglądała praca na statku?

Julia i Paweł: Pracowaliśmy tam 4 miesiące. To też była fajna przygoda; pływaliśmy po rzece Ren między Holandią a Szwajcarią. To były 8-dniowe rejsy ciekawa przygoda, ale bardzo ciężka praca. Później wylecieliśmy na Islandię, tam spędziliśmy 4 miesiące na farmie, gdzie pracowaliśmy w restauracji, ale też pomagaliśmy przy zwierzętach czy w piekarni. Strona Podróży: Te wszystkie prace pozwoliły Wam zarobić na kolejne podróże?

Julia i Paweł: Zgadza się Strona Podróży: Kiedy pojawił się po raz pierwszy pomysł na przemierzenie Ameryki Południowej autostopem?

Julia i Paweł: Po pierwszym roku (pracy za granicą przyp. red.) stwierdziliśmy — czas na taką poważną podróż, już taką dłuższą wielomiesięczną. Szukaliśmy kierunku. Początkowo myśleliśmy na przykład o Indiach czy o powrocie do Azji. Wybraliśmy Amerykę Południową. Dlatego, że jest to kierunek mało popularny, mało znany jeszcze – ciągle trochę dziki, Ludzie się boją tam jeździć, więc my polecieliśmy tam na przekór i do tego zaczęliśmy łapać stopa. Okazało się, że ludzie tam są mega pomocni i gościnni. Nawet bardziej niż w Europie. Największym szokiem kulturowym było niezwykła otwartość i gościnność napotkanych osób. Jelenie w Podróży Strona Podróży: Co najbardziej Was zaskoczyło podczas podróży, jakie różnice kulturowe najbardziej zapadły w pamięć?

Julia i Paweł: Z szoków kulturowych? Nie ma tam czegoś takiego jak bariera, że jesteś obcy. Jak masz zazwyczaj ten „Breaking ice” – to tam nie ma tego lodu, nie ma czego łamać. Ludzie od razu pytają się kiedy ślub, ile macie lat, planujecie dzieci, jaką macie religię? Pytają o wszystko bez skrupułów (śmiech przyp. red.), od razu jesteście przyjaciółmi.

Strona Podróży: Jak się planuje taką wyprawę? Planowaliście, czy po prostu poszliście na „żywioł”?

Julia i Paweł: Nie planuje się… (śmiech przyp. red.) Planowaliśmy kupić bilet, kupiliśmy bilet, dolecieliśmy i dopiero na miejscu zobaczyliśmy, jak to będzie. Początkowo nie planowaliśmy przejechać całości autostopem. Chcieliśmy zwiedzić jak najwięcej państw. W pewnym momencie okazało się, że jesteśmy już miesiąc w Argentynie, a jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie tego kraju. Wtedy sobie uświadomiliśmy, że wjechanie do wszystkich państw będzie bardzo ciężkie. Plusem było to, że zaczęliśmy od samego początku jeździć tylko i wyłącznie autostopem, bo po prostu było to najbardziej praktyczne rozwiązanie w tamtych regionach. Postanowiliśmy kontynuować, dotrzeć tylko i wyłącznie autostopem na samą północ kontynentu. Jak sami o sobie mówią są poszukiwaczami przygód Jelenie w Podróży Strona Podróży: Ile kosztowała Was taka wyprawa? Spędziliście w podróży aż 170 dni.

Julia i Paweł: Dzięki naszej umiejętności ograniczanie swojego komfortu udało nam się zrobić niskim kosztem albo wręcz za darmo. Całość podróży, czyli pół roku w drodze wyniosła nas około 40 tysięcy złotych.

Strona Podróży: Komu polecilibyście zwiedzanie świata autostopem?

Julia i Paweł: Poszukiwaczom przygód, komuś, kto ma dużo czasu lubi poznawać ludzi i nowe kultury w sposób naturalny. Komuś, kto lubi przygody i komuś, kto ma obniżone standardy komfortu (śmiech przyp. red.). Każdy, kto lubi przygody i poznawanie ludzi – to zdecydowanie jest dla takich osób. Zachęcilibyśmy każdego, kto nie spróbował, żeby spróbować. To nie jest niebezpieczne, najlepiej pojechać z kimś na początek i zdecydowanie gdzieś bliżej. My też zaczynaliśmy od Polski. Zdecydowanie autostop jest dla każdego.

