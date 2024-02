Jubileuszowa edycja Olimpiady Geograficznej. Uczniowie z dolnośląskiego i opolskiego walczyli o etap centralny

W Jubileuszowej edycji Olimpiady Geograficznej uczestnicy mieli do wykonania część pisemną i ustną. Pierwszego dnia odbyły się trzy tury testów (geografia fizyczna, regionalna oraz ekonomiczna) po 45 minut każda, a wówczas nauczyciele i opiekunowie udali się na wycieczkę do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz do nowej siedziby Karkonoskiego Parku Narodowego.

Po wysiłku intelektualnym był czas na spotkanie z podróżnikiem, himalaistą, zdobywcą ośmiotysięczników - Rafałem Fronią oraz krótki spacer po centrum Jeleniej Góry z przewodnikiem sudeckim - Andrzejem Paczosem.

Drugiego dnia odbyły się zawody ustne 50. Olimpiady Geograficznej, do których z części pisemnej zakwalifikowano 27 osób. Na zakończenie wręczono dyplomy, nagrody i zaświadczenia. W pierwszej trójce znaleźli się: Nikos Czuczos z Wrocławia, Jakub Śmierciak z Opola oraz Mateusz Orleański z Wrocławia.

Do etapu centralnego dostanie się kilkanaście osób, jednak ich lista zostanie podana po podliczeniu punktów z pozostałych okręgów.