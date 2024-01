Karkonoski Park Narodowy obchodzi 65 -lecie. Z tej okazji 16 stycznia nie będą pobierane opłaty za wstęp Alina Gierak

Wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego jest płatny. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez dyrekcję Parku. Za darmo do KPN wchodzą mieszkańcy gmin sąsiadujących z Parkiem. Karkonoski Park Narodowy

6 stycznia, w 65. rocznicę utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego, nie będą pobierane opłaty za wstęp do KPN. Punkty kasowe będą zamknięte. Jedynie opłaty za udostępnianie Wodospadu Kamieńczyka będą pobierane (to nie są opłaty za wstęp do Parku).