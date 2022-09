Karkonoski Park Narodowy zaprasza na wernisaż wystawy "Karkonosze"

Pałac Sobieszów to charakterystyczna budowla dla tej dzielnicy Jeleniej Góry. Dawniej mieściło się tutaj biuro zarządu ordynacji Schaffgotschów oraz ich letnia rezydencja. W późniejszych latach w pałacowych salach mieściła się szkoła średnia. Obecnie to Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego - już jutro będzie można zajrzeć do środka!

Karkonoski Park Narodowy zaprasza do odwiedzenia Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów. To właśnie tam już jutro 27 września o godzinie 10:00 odbędzie się wernisaż multimedialnej wystawy "Karkonosze"

W trakcie wernisażu odbędzie się zwiedzanie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego. Zaplanowano również projekcję filmu „Karkonosze” w sali konferencyjnej w Małej Stajni oraz podsumowanie projektu „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”.

Dla odwiedzających zostały przygotowane prezentacje autorstwa dr Agnieszki Gąsior, dyrektor Muzeum Śląskiego w Goerlitz, partnera projektu oraz przez Justynę Wierzchucką, kierownik CPE Pałac Sobieszów, koordynatorkę projektu.