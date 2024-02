Karnawał w Krainie Czarów. Rodzinny poranek w JCK Muflon za nami

Aby dostać się do miejsca zabawy, każdy musiał przed wejściem zjeść magicznego grzybka (ciasteczko), które zmniejszało do takich rozmiarów, aby przedostać się przez dziurkę do klucza. Następnie był czas na tańce, gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne, gdzie każdy wykonał swój imbryk ze zdjęciem.

Razem wybraliśmy się do niesamowitej krainy, w której czekał na nas wyścig gąsienic, obłąkana herbatka z zagadkami u Kapelusznika, świętowanie dnia nieurodzin czy gra w krokieta różowymi flamingami. Nauczyliśmy się też dworskich manier, żeby nie rozzłościć Królowej Kier. Razem z Alicją spróbowaliśmy zaczarowanych ciasteczek i ruszyliśmy w pogoń za Białym Królikiem - opowiada Agnieszka Gierus, jedna z prowadzących poranki w Muflonie.

Kolejne Baśniowe Podróże po Kulturze w JCK Muflon zaplanowano na 17 marca, kiedy to "Przez zielone okulary" będzie można się poczuć jak w Irlandii.