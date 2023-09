Każdy wagon" Pociągu marzeń" to kwota umożliwiająca sfinansowanie dzieciom wakacji w pięknych zakątkach Polski

Dać dzieciom chwile radości

W województwie dolnośląskim prawie 12 tysięcy rodzin korzysta z pomocy społecznej. Niekiedy nie wystarcza to jednak, aby w pełni stworzyć dzieciom odpowiednie warunki do życia. Fundacja Pociecha stara się dać dzieciom to, czego najbardziej potrzebują – chwile radości i oderwania się od codziennych trosk.

Wspólnie z partnerami z Dolnego Śląska, w tym m.in. z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego Fundacja zorganizowała symboliczny pociąg. Każdy wagon to kwota umożliwiająca sfinansowanie dzieciom wakacji w pięknych zakątkach Polski w ramach letnich kolonii.