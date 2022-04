Kolejna sarna uratowana przez strażaków z OSP Łomnica. Utknęła w metalowych przęsłach

- Zdarzają się przypadki, w których musimy ratować dzikie zwierzęta. Często powodowane jest to tym, że szukają jedzenia lub uciekają przed samochodami lub goniącymi je psami. W popłochu często biegną na oślep i zdarzają się sytuacje, w których sarna lub jeleń utyka na płocie. Średnio raz w miesiącu ratujemy dzikie zwierzęta. W tym roku niemal wszystkie trafiły do weterynarza do uśpienia, bo jak są mocno poranione czy połamane, to nie ma szans, żeby przeżyły. - informał Marcin Wylegała, prezes OSP w Szklarskiej Porębie.