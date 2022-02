Kompletnie pijany zdemolował przystanek PKS Tour. Miał 1,6 promila alkoholu w organizmie

Policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 21-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzewanego o uszkodzenie mienia.

22 lutego br. około godziny 18.50 policjanci pojechali na zgłoszenie, z którego wynikało, że na dworcu PKS w Jeleniej Górze doszło do zniszczenia mienia. Funkcjonariusze na miejscu ustalili, że wandal zniszczył dwie witryny z rozkładem jazdy, czym spowodował straty w wysokości 600 zł na szkodę PKS Tour. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o ten czyn. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Był on agresywny i wulgarny. Czuć było do niego alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało 1,6 promila.

Mieszkaniec powiatu karkonoskiego trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i dalszych czynności. Teraz za uszkodzenie mienia grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.